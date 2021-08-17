Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Taliban açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amman’da Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

Ekonomik iş birliği anlaşmasını imzaladık ekonomik komisyon kuruyoruz. Tüm boyutlar ele alınacak. amacımız ekonomik alanda iş birliğimizi geliştirmek olacak. Türkiye Ürdün olarak her zaman çok iyi ilişki içinde olduk.

Afganistan'da gelişmeler hızlı gerçekleştir özellikle son haftalarda ABD'nin çekilmesiyle Taliban ilerledi. Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle Taliban ülkeyi ele geçirdi.

'Taliban ile diyalog içindeyiz'

Havaalanı bölgesinde panik var, sivillerin havaalanına girmesiyle bizi üzen görüntüler oldu. Vatandaşlarımız ı güvenliğini sağlama için her şeyi yapıyoruz. Tahliyeler devam edecek. Biz sadece kendi vatandaşlarımızın değil diğer ülke vatandaşlarının da tahliyesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra biz Türkiye olarak Afganistan'ın istikrarı ve barışı için en çok destek olan ülkelerdeniz. Hiçbir zaman muhalif güç göndermedik. Havaalanının güvenliği için elimizden geleni yapıyoruz. Hepsini görüşeceğiz ama herkesin sakin olması gerekiyor

Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz.

Taliban ile diyolag içindeyiz, verilen mesajları olumlu karşılıyoruz.