0553 313 94 23

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile telefonda görüştü.

26 Kasım 2018 Pazartesi 22:12
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile telefonda görüştü.

İçerik paylaşılmadı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı Freeland ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Kaynaklar, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 22:12
  1. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Canada
  4. Kanada
  5. Chrystia Freeland

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlı adam umumi tuvalette ölü bulundu
    1. Yaşlı adam umumi tuvalette ölü bulundu
    2. On Numara çekildi (2)
    3. Pompeo'dan kritik açıklama: Sorunu..
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    5. 2 zehir taciri tutuklandı
    6. Lider, İzmir'den galibiyetle dönüyor
    7. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
    8. Aksaray'da iki tır çarptı: Yaralılar var
    9. Akar ve Güler'den başsağlığı mesajı
    10. İşte bürokrasi! İşte kaynak israfı!..
    11. May'den Brexit uyarısı: Bölünmelere..
    12. Zirvenin sahibi Başakşehir, Göztepe'yi..
    13. Bakan Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı..
    14. İslami davet çalışmalarıyla bilinen..
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. Fransa'daki protestolar ülke..
    17. Hollanda Başbakan Yardımcısından..
    18. Polis düğmeye bastı! DEAŞ'ın inine..
    19. İngiltere Başbakanı May'den Brexit..
    20. İYİ Parti'nin ilk büyükşehir belediye..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti