Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile telefonda görüştü.26 Kasım 2018 Pazartesi 22:12
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile telefonda görüştü.
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı Freeland ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
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