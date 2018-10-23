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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Geç de olsa Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü kabul etmesi önemlidir” dedi.

23 Ekim 2018 Salı 10:33
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması!

Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda şu ifadeleri kullandı:

“Geç de olsa Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü kabul etmesi önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kral'la telefon görüşmesinden sonra işler daha kolaylaştı, Suudi Arabistan işbirliğine daha açık oldu. Tüm aramalarda Suudi yetkililer de var.

Baskı, Riyad'ın cinayeti kabul etmesine neden oldu.

Diyelim ki, BM veya uluslararası başka bir kuruluş soruşturma açtı. Uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliği yaparız.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:33
  1. İstanbul
  2. mevlüt çavuşoğlu

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