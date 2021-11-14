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Siyaset Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İran'a kritik ziyaret
Siyaset

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İran'a kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine İran'a yarın resmi ziyarette bulunacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 14:33:00 -
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İran'a kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından İran'a davet edildi.

Çavuşoğlu bu kapsamda yarın resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a gidecek.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

İkili ilişkiler ele alınacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanı'mız 15 Kasım 2021 tarihinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle İran'a resmi ziyarette bulunacaktır. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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