0553 313 94 23

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, "Eli kanlı katilin en ağır şekilde cezalandırılacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:39
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama

Çavuşoğlu, Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Ne söylenebilir ki bu vahşete! Kelimeler yetersiz! Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Eli kanlı katilin en ağır şekilde cezalandırılacağına inanıyorum." mesajını paylaştı.

Emine Bulut, 18 Ağustos Pazar günü Kırıkkale'de bir restoranda eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanmıştı.

Emine Bulut, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan şüpheli Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:39
  1. Kırıkkale
  2. çavuşoğlu
  3. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorlu’da 10. Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı
    1. Çorlu’da 10. Kültür ve Sanat Festivali..
    2. Yaz spor okulunda sertifika heyecanı
    3. Iraklı Şii din adamından "ABD..
    4. 46 yıllık çalışma plaketle..
    5. Yemen ordusu Şebve'de kontrolü sağladı
    6. Macron, AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı..
    7. Emine Bulut anısına, Süper Lig ve TFF..
    8. Karamollaoğlu flaş açıklama: Ümit..
    9. Tonlarca arpa yola saçıldı
    10. Cevad Zarif: Nükleer anlaşmayı tekrar..
    11. Gemlik’te sahile kadın cesedi vurdu
    12. Salatalık ferahlığı nasıl yapılır?
    13. Rize mimarisinde yapılan konutları,..
    14. AK Parti MKYK Toplantısı
    15. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu bu..
    16. Fitch Ratings’ten Türk bankalarına..
    17. Şanlıurfa'da çocukların istismara..
    18. Koç'un yönetim kurulu üyesi ABD'de öldü
    19. Fitch'ten kritik Türkiye açıklaması!
    20. İstanbullular pazar günü bu yollara..
    21. Fed Başkanı Powell, Jackson Hole'de..
    22. Emine Bulut'un katilinden kan donduran..
    23. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Emine Bulut..
    24. Vali Erin esnafla bir araya geldi
    25. Malatya’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    26. Hakkari’de ‘Muhtarlar Derneği’ kuruldu
    27. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan..
    28. Çinliler MADO’yu gezdi
    29. AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Emine Bulut..
    30. Karabükspor’da 8 alt yapı oyuncusu..
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar