Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çarpıcı Doğu Akdeniz açıklaması

Antalya'da Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, Güvenli Turizm hizmetlerinin anlatıldığı "Yeniden keşfet" etkinliğine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'den Dağlık Karabağ sorununa kadar bir çok konuda görüşlerini belirtti

Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Pençe Harekatı ve Kuzey Irak'ın durumu ile ilgili de konuştu. "Kuzey Irak Süleymaniye bölgesinde PKK terör örgütü şehre indi. Yüzlerce yeri kontrol ediyorlar. Dolayısıyla oradan bize de tehdit oluşturuyorlar. Pençe Harekatı, o bölgeden de teröristler temizleninceye kadar aşama aşama devam edecek. Bu bizim için de Irak için de iyi."

Dışişleri Bakanı, HDP'li belediyelere yapılan atamalara da değindi

"HDP belediyelerin birçoğu görevinin başında. Niye bazıları görevden alındı? Çünkü hazineden vatandaşlar için gelen parayı teröristleri desteklemek için kullandılar.İnsanların seçtiği politikacılar ile bu gücü teröristleri desteklemek için kötüye kullananları birbirinden ayırmamız lazım"

Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın Avrupa ülkelerindeki bazı siyasiler tarafından da desteklendiğini söyledi.

"Almanya'da bazı politikacılar var. Aşırı solcu ideolojileri olan. Bu politikacılar PKK'yı destekliyor. PKK'yı terörist sıfatından çıkartmaya çalışıyorlar. Bu adil mi? Objektif bir yaklaşım mı? Türkiye'de sonuçta hukuk sistem var, avukatlar var. Bu kararlar bu hukuk sistemi çerçevesinde alınıyor"

Dışişleri Bakanı Libya'daki son durumu da gazetecilere özetledi

"Hafter çağrıları dinlemedi. Tam tersi saldırganlığını artırdı. Kaybediyor, kaybetmeye mahkum. Kazanması mümkün değil. Siyasi süreç için bir fırsatı vardı. Onu da kaybetti. Böyle bir darbecinin bir ülkenin yönetiminde yer almaması lazım.Libya için en iyi çözüm siyasi çözümdür"

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesi hakkında da konuştu, "Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.