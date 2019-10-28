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Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

2019-10-28 14:33:00 - 2019-10-28 15:38:52
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.Çavuşoğlu, DEAŞ elebaşı el Bağdadi'ye yönelik operasyon öncesinde Türkiye'ye bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Harekata ara verdik demek, burada kalan teröristlere hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

DEAŞ elebaşı el Bağdadi'ye yönelik operasyon öncesinde Türkiye'ye bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu. DEAŞ ve diğer örgütlerle bundan sonra da mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye stratejik iş birliği ruhuyla hareket ediyor. YPG'lilerin Barış Pınarı Harekatını bahane ederek DEAŞ'lıları para karşılığı bıraktığına dair duyumlar geliyor. Bunları inceliyoruz.

Barış Pınarı Harekatı

ABD, YPG'li teröristlerin çıktığını yazılı şekilde taahhüt etti. Fakat hem ara verdiğimiz dönemde de hem daha sonra ABD ile yaptığımız müzakerelerde de şunu söyledik; Çıkmayan birisi varsa ve taciz olursa Türkiye'nin bunları vurma hakkı vardır. Tek tük çıkmadıklarını görüyoruz, en son drone ile de saldırdılar. Bundan sonra çıkmayan varsa etkisiz hale getireceğiz. Harekata ara verdik demek, burada kalan teröristlere hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez.

Soçi mutabakatı

Rusya'dan askeri bir heyet geliyor, detayları görüşeceğiz. Bölgeden çıkmayan teröristleri etkisiz hale getireceğiz. Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar 30 kilometrelik derinliğe çekilmezlerse Türkiye bunu temizler. Varsa çıkmayan, temizleriz

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Yorumlar

Osmanli Kürdü

Eyyy Millet yigit dediniz böyle olur harbi dürüst hic birseyden cekinmez ben inaniyorumki Mevlüt Cavusoglu lider karakteri Baskomutanimdan sonra ilk aklima gelen isim Mvelüt Cavusoglu allah seni ve seni sevenleri korusun allah seni basimizdan eksik etmesin her konusman ben gurur ve sereflendiriyor cok mutlu oluyorum bu düsmanlara agiz payini verdikce allaha sükür Basimizdasin allah sana daha büyük makamlar nasib eder insallah . 
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Osmanli Kürdü

Sayin akit calisanlar size tesekür ediyorum siteniz mükemel oldu bu sekil hersey daha net göze carpmakatak verdigniz hizmetler icin allah sizden Razi olsun allah size kolaylik versin bu kadar düsmanin icinde bu sekil yayin yapmak kolay deyil yola devam Tesekür ederiz sizi cok seviyoruz
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