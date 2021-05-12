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Gündem Mevlüt Çavuşoğlu kimsenin dile getirmediğini Suudi Arabistan'da açık açık söyledi
Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu kimsenin dile getirmediğini Suudi Arabistan'da açık açık söyledi

Suudi Arabistan'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör devleti İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarına ve sivil katliamlarına yönelik, "Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 09:49:00 -

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ziyareti ve gündeme ilişkin Riyad'da açıklamalarda bulundu. İsrail ve Filistin arasında tırmanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Yine hep kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor. Böyle saldırılar durması gerekiyor. Hukuk çerçevesinde Filistinlilerin hakkını korumak lazım" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bölgesel konularda işbirliğimizi nasıl geliştiririz diye görüştük. Bu diyalogumuzu devam ettirme kararı aldık. Bu ziyaretimiz İsrail'in acımasızca Filistinlilere en kutsal mekanda saldırmasına şahit olduk.

"Bu dönemde sessiz kalamazdık"

Bu dönemde sessiz kalamazdık. Sayın Cumhurbaşkanımız birçok lideri aradı. Bizim de çalışmalarımızı takip etti. Güvenlik Konseyi üyelerini aradık. Sergey Lavrov gibi. Bölge ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile de görüştük. Filistin Dışişleri Bakanı Cuma günü Ankara'daydı. Yine temasta olduk. Pakistan, İran, Cezayir Fas, Tunus Dışişleri Bakanları ile de görüştük.Bu konunun daha üst düzeyde ele alınması için Dışişleri Bakanlığı konseyinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bugün zirve dönem başkanlığını Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için çalışacağız. Daha önce Türkiye'deki zirvelerden sonra BM'ye acil oturum çağrısı yapmıştık. Genel Kurul 3 kere geçmişte çağrıya cevap vermişti.

"Ümmet adım atmamızı bekliyor"

Yine hep kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor. Böyle saldırılar durması gerekiyor. Hukuk çerçevesinde Filistinlilerin hakkını korumak lazım."

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Yorumlar

saffet

Ortadoğu da olmayan İsrail neden orada kuruldu tarihe bakınca kınama sadece
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saffet

siyaset
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