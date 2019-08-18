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Mevlüt Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu'na milli davamız Kıbrıs konusunda bilgi vermeye hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz açıklamasına dair, "Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde. Milli davamız Kıbrıs konusunda bilgi vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

18 Ağustos 2019 Pazar 17:55
Mevlüt Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu'na milli davamız Kıbrıs konusunda bilgi vermeye hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin il başkanları toplantısında "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye." şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini içeren görüntüsünü de paylaşan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde. 4. gemimiz Oruç Reis de yolda. Milli davamız Kıbrıs konusunda bile yeterince bilgilendirilmeyen Sayın Genel Başkan'a bu konuda bilgi vermeye hazırız."

 

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 17:55
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