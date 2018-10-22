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Mevlüt Çavuşoğlu ile Mike Pompeo telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:48
Mevlüt Çavuşoğlu ile Mike Pompeo telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda ele aldığı konuların takibi için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğü ve ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunduğu belirtilmişti.

EN SON 17 EKİM'DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı, son olarak 17 Ekim'de Pompeo'nun Ankara'ya yaptığı ziyarette yüz yüze görüşmüştü.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 07:48
  1. Ankara
  2. mevlüt çavuşoğlu

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