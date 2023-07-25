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Yerel Mevlitte dağıtılan yemek 128 kişiyi zehirledi!
Yerel

Mevlitte dağıtılan yemek 128 kişiyi zehirledi!

Yeniakit Publisher
2023-07-25 14:59:00 -
Mevlitte dağıtılan yemek 128 kişiyi zehirledi!

Sakarya'da, mevlitte ikram edilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 128 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da, mevlitte ikram edilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 128 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki bir sitede, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki E.K. için düzenlenen mevlitte misafirlere tavuk, pilav ve ayran ikram edildi.

Yemeğin ardından aralarında çocukların da olduğu 128 kişide, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikâyetler görüldü.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Karasu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 128 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yemeklerden numune alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)
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