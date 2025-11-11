‘Mevlit düzenleyenler Atatürk'ü yanlış yorumluyor’ diyorlardı! Mevlit değil vals yakışırdı

Yıllarca camilere ve Kur’an kurslarına gidenlere burun kıvıran, Cuma hutbeleri üzerinden Diyanet camiasını hedef alan Atatürkçüler kendi tükürdüklerini yaladı. Gerçek Atatürkçülerin 10 Kasım’ı yürüyüş yaparak kutlaması gerektiğini ve mevlit düzenleyenlerinin Atatürk’ü yanlış anladıklarını belirten dönemin ADD Genel Sekreter Yardımcısı Nilgün Ersoy’un “Atatürk tekke ve zaviyeleri kapatmış, ibadetlerin evlerde yapılması gerektiğini söylemiştir. Mevlidi düzenleyenler Atatürk’ü sevebilirler ama onu yanlış anlıyorlar, yanlış yorumluyorlar” sözleri hafızalardaki yerini korurken akla ziyan bir kararla karşı karşıya kalındı.

BİR ASIR SONRA HATIRLADILAR

Aralarında ADD ve ÇYDD’nin de bulunduğu CHP güdümlü dernekler Mustafa Kemal için düzenlenen mevlit organizasyonları için camilere akın etti. Valilik talimatıyla Kocaeli ve Bartın’da gerçekleştirilen mevlit organizasyonları sönük geçerken, mabetlerin dolmadığı, cami avlularının ise daha kalabalık olduğu gözlendi. Kocaeli Fevziye Camii’nde düzenlenen ve Vali İlhami Aktaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ve kentteki siyasi parti temsilcilerinin iştirak ettiği mevlitte, yaklaşık 500 metrekareyi bulan cami tamamen dolmazken cemaat arasındaki boşluklar dikkat çekti.

DİLEK İMAMOĞLU VALS YAPMIŞTI

Üç yıl önce 10 Kasım’ı “Fikrimin İnce Gülü” şarkısı eşliğinde karısı Dilek İmamoğlu’yla vals yaparak anan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yerine vekâleten İBB Başkanlık koltuğuna oturan Nuri Arslan, Dolmabahçe Bezmi Âlem Valide Sultan Camii’nde Atatürk için mevlit okuturken, proje parti İP’in genel başkanı Müsavat Dervişoğlu ise başkent Ankara’da Hacı Bayramı Veli Camii’nde düzenlenen programa katıldı. Her iki programda da camiler boş kaldı. Tekirdağ Valiliğince Orta Camii’nde program düzenlendi. Mersin Bozyazı’daki tören de Müftülük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Benzer başka programlar da yapıldı. Yıllarca camilere siyaset sokulduğunu öne sürerek sağ iktidarlara çamur atan seküler azınlığın cami ısrarı, Atatürk’ün ismini kullanarak toplumu kamplaştırmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirildi.

PAGAN AYİNLERİNE TEZAT ADIM

Konuya ilişkin Akit’e konuşan araştırmacı-yazar Hasret Yıldırım, şunları söyledi: “Mevlid’in tanımı bile ADD yöneticilerinin mevlit okutmaları veya lokma dağıtmaları; iman ettikleri Kamalizmin pagan ayinlerine tezat bir harekettir. Zamanında M. Kamal’ın ‘tekke ve zaviyeleri kapatarak dini ritüelleri tasdiklemediği açık iken, şimdi mevlid gibi faaliyetler apaçık takiyyedir. Son 20 senenin cemiyet yapısındaki yansıması üzerinden ‘Dindar-hafız Kamal’ portresi çizilmesi, ilah seviyesine getirdikleri bir şahsın ruhunu mustarip etmektedir. Bunlar ‘Kızıl Kamalist’ olarak kurdukları menfaat düzenini ayakta tutabilmek için son çırpınışlarını yaşarken, konjonktür adı altında bunların değirmenine su taşıyan ‘bizimkiler’, ‘Yeşil Kamalist’ sıfatını kazanarak tarihin kara sayfalarında yer edinmişlerdir. ADD’nin kurulduğu günden beri neyi düşündüğü ortada iken rakı sofralarında ve balolarda valslerle, kornalarla, saygı duruşlarıyla kutlanması gereken bir güne farklı manalar yüklemeye çalışmaları samimiyetsizliklerinin yansımasıdır. Biz mezardan idare edilmek istemiyoruz.”

HİÇ SAMİMİ DEĞİLLER

Araştırmacı-yazar Mustafa Albayrak da şunları ifade etti:

“Atatürkçü Düşünce Derneği, Mustafa Kemal Paşa için mevlit okutarak ve dağıtarak kendiyle çelişiyor. Tarihini inkâr ediyor. 1996’da mevlit yerine yürüyüşe katılanları gerçek ‘Atatürkçü’ ilan eden derneğin bu tavrı dikkat çekici. Vaktiyle başörtüsü yasağını savundu. O günlerde mevlit okunmasını laikliğe aykırı gören bu yapılanmanın şu aralar mevlit ve lokmadan medet umması gariptir. Belli ki Türkiye, dindar yapıya bürünmüştür. ADD de bu durumu idrak etmiştir. Onun için kendiyle çelişmektedir. Bunun ardında mütedeyyinlere şirin görünme gayreti vardır. Mustafa Kemal Paşa son 15 yılında dine, hayatında yer vermiyordu. Bu nedenle onun mevlit yerine dansla, valsle anılması daha yerinde olurdu. Yani topluma ‘dindar Mustafa Kemal’ portresi sunmanın anlamı yok. Mustafa Kemal Paşa’nın rahmetle anılmamasından, Cuma hutbelerinde adının geçmemesinden yakınanlar olduğunu görüyoruz. Herhâlde Mustafa Kemal Paşa’nın dini reddeden konuşmalarını açıp okumuyor ya da dinlemiyorlar. Bir yakınının yahut seveninin Mustafa Kemal Paşa için mevlit okutmasına, lokma dağıtmasına kimse karışamaz. Ama devlet ya da valilik emriyle mevlit organize edilmesine hak vermeyiz. Bu, sürekli dile getirdikleri laiklik ilkesine de aykırıdır.”

AKİT ARADI, ADD DİLİNİ YUTTU, CEVAP VER HÜSNÜ!

Uzun yıllar camileri hedef alan, Müslümanları denize dökmekle tehdit eden eski CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un Genel Başkanı olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği’nden (ADD) Akit’in sorularına cevap gelmedi. Derneği arayıp “Mustafa Kemal için mevlit yapma kararı alarak geçmişte yaptığı açıklamalar ve çıkışlarla çelişen bir adım atmış olmadınız mı” diye soran editörümüz, “Notunuzu Genel Başkanı’mıza iletiyoruz, size telefon açacak” cevabını aldı. Ancak editörümüze ne Bozkurt ne de ADD yöneticileri dönüş yaptı.