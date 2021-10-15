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İSLAM Mevlid kandilinde yapılacak ibadetler dualar neler?
İSLAM

Mevlid kandilinde yapılacak ibadetler dualar neler?

Mevlid kandilinde okunacak dualar | 7 Ekim'de başlayan Rebiülevvel ayı 5 Kasım 2021'de sona erecek. Bilindiği gibi Rebiülevvel ayı içerisinde Mevlid kandili idrak ediliyor. Pek çok kişi Mevlid kandilinin nasıl geçirilmesi gerektiğini, hangi duaların okunması gerektiğini araştırıyor. Peki, mevlid kandilinde hangi ibadetler yerine getirilir?

Yeniakit Publisher
2021-10-15 14:22:00 -
Mevlid kandilinde yapılacak ibadetler dualar neler?

Rebiülevvel ayı 7 Ekim’de başladı. 17 Ekim Pazar günü mevlid kandili idrak edilecek. Bu mübarek gececi ibadetle geçirmek isteyenler ise hangi duaları okumaları gerektiğini araştırıyor. Peki, kandil geceleri hangi ibadetler yerine getirilir?

Mevlid kandilinde yapılacak ibadetler dualar neler?

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Rebiülevvel ayının 12. gecesinde tesbih namazı kılınmalı ve Hatm-i Enbiyâ yapılmalı.

12. gece iki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak gerekir. İlk rekâtında Fatiha’dan sonra ” Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun” ikinci rekatında da “Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin” ayeti kerimeleri okunur.

Namaz tamamlandıktan sonra iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

Secde bittikten sonra, seccadede oturulurken 7 kez “Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh” okunur.

Mevlid kandili oruca nasıl niyet edilir?
Mevlid kandili oruca nasıl niyet edilir?

İSLAM

Mevlid kandili oruca nasıl niyet edilir?

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