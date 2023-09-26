Mevlid Kandili’nde okuması faziletli zikirler

Alemlere raehmet olarak gönderilen efendimiz Hz. Muhammed'in (Sav) dünyaya geldiği gün Mevlir Kandili olarak idrak ediliyor. Bu mübarek gün ise Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelmektedir. Bu yıl Mevlid Kandili 26 Eylül Salı akşamı idrak edilecek.

Önemli gecelerin zikirle, namazla geçirilmesi din büyüklerince ifade edilir. Bu sebeple Mevlid Kandili'ni ibadetlerle iç içe geçirmek isteyenler 'Bu akşam hangi zikirler çekilir?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Kandil gecelerinde; Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

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Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Rebiülevvel ayının 12. gecesinde tesbih namazı kılınmalı ve Hatm-i Enbiyâ yapılmalı.

Aykırca bu önemli gecede ilim meclislerinde bulunmak da son derece önemlidir.

Mevlid kandilinde hangi tesbihler çekilmeli?

Öncelikle Eûzü Besleme ile Fatiha ve üç ihlas okunur. Ardından sevabı efendimiz (s.a.v) olmak üzere bütün din büyüklerinin ruhlarına gönderilir.

Ardından 100 defa Salevât-ı Şerife getirilir. 'Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed"

500 kez Hz. aAdem Aleyhisselâ'ın, "Rabbeâ Zalemna enfüsenâ ve inlem tağfirlena ve terhamnâ lenekûnenne minelhâsirîn" okunur.

Mevlid kandilinde hangi tesbihler çekilmeli?

Mevlid kandili sebebiyle pek çok kişi hangi ibadetlerin yerine getirilmesi gerektiğini araştırıyor. Peki, mevlid kandilinde hangi teşbihler çekilmeli?

Öncelikle Eûzü Besleme ile Fatiha ve üç ihlas okunur. Ardından sevabı efendimiz (s.a.v) olmak üzere bütün din büyüklerinin ruhlarına gönderilir.

Ardından 100 defa Salevât-ı Şerife getirilir. 'Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed"

500 kez Hz. aAdem Aleyhisselâ'ın, "Rabbeâ Zalemna enfüsenâ ve inlem tağfirlena ve terhamnâ lenekûnenne minelhâsirîn" okunur.

Hanımlar kandillerde hangi ibadetleri yapabilir?

Özel durumları sebebiyle kandil gecesinde namaz kılamayacak ve Kur’an okuyamayacak olan hanımlar ise hangi zikirleri çekebileceklerini merak ediyor. Hanımların özel günlerinde okuyabilecekleri zikirler şöyle:

Kelimei şehadet 25 defa

101 estağfirullah

YA ŞAFİ 391 defa

100 salavat

100 Kelime-i Tevhid

Ya Latif 100 defa

Salât-ı Fethiye 40 defa

Salât-ı Münciye 40 defa

Salât-ı Nâriye 40 defa

Ya Hannân 100 defa

Ya Mennân 100 defa

Ya Vedud 100 defa

100 defa ‘Sübhanallahi ve bi’hamdihi’

10 defa Allahu Ekber

10 defa "Sübhanallah"

10 defa "Allahümmağfirli"

Vela havle vela kuvvete illa billahil-Aliyyil-Azim.

Hasbiyallahu ve nime’l-Vekil.

100 defa La ilahe illallahü’l-Melikü’l-Hakku’l-Mübin Muhammedün Rasulullah es-Sadiku’l va’di’l-Emin.