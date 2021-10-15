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İSLAM Mevlid kandili oruca nasıl niyet edilir?
İSLAM

Mevlid kandili oruca nasıl niyet edilir?

Hicri takvimin 3. ayı olan Rebiülevvel Ayı 7 Ekim 2021'de başladı. Rebiülevvel Ayı 5 Kasım 2021'de sona erecek. Rebiülevvel ayında bilindiği gibi Mevlid kandili idrak edilir. Peki, Mevlid kandili ne zaman? Mevlid kandili orucu var mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-15 14:08:00 -
Mevlid kandili oruca nasıl niyet edilir?

Rebiülevvel Ayı 7 Ekim 2021’de başladı. Bu güzel ayda bilindiği gibi Mevlid kandili idrak ediliyor. Bu sene Mevlid kandili 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek. Peki, kandilde oruca nasıl niyet edilir?

Mevlid kandilinde oruç tutulur mu?

Dini kaynaklara göz atıldığında Mevlid kandiline özgü bir oruç bulunmuyor. Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur.

Kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutulmalı?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

Mevlid kandili oruca nasıl niyet edilir?

Mevlit Kandilinde "Allah’ım niyet ettim Rıza-i şerifin için Rebiulevvel ayının yarınına oruç tutmaya" deni. Eğer kişinin ramazan ayından kazaları varsa "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım ramazan orucunun kazasını Rebiulevvel ayında tutmaya" şeklinde niyet edilir.

 

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