Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili ne anlama gelir?

Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11.nci günü idrak edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2021 Mevlid Kandili Gecesi, 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Mevlid Kandili nedir?

Mevlid Kandilinde ne oldu? Rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız kutlu bir gündür. Hz. Âmine validemizden (radıyallahu anhâ) şöyle rivayet edilmiştir: “Hamileliğimin altıncı ayında idi. Rüyamda karşıma bir zat çıktı ve dedi ki: ‘Yâ Âmine! Bil ki sen âlemlerin en hayırlısına hamilesin. Doğurunca ismini Muhammed koy. Bu durumdan da kimseye bir şey söyleme.’

Doğum anı geldiğinde kayınbabam Kâbe’yi tavafa gitmişti. Evdeydim. Bir ses duydum. Korktum. Bir de ne göreyim! Beyaz bir kuş yanıma geldi. Kanatları ile sırtımı sıvazladı. Yan tarafıma döndüğümde, bana beyaz kâse içinde bir şerbet sundular. Şerbeti içtim. Beni bir nur denizi sardı. Muhammed dünyaya geldi, ortalık aydınlandı.

O aydınlıkta, doğuda bir bayrak, batıda bir bayrak ve Kâbe’de bir bayrak gördüm. Yine bir ses işittim: ‘Doğuları ve batıları dolaştırın, deryaları gezdirin. Tüm yaratılanlar, Muhammed’i ismiyle, sıfatıyla ve sûretiyle tanısınlar’ diyordu.”

Bu olay yaşandığında Rebîülevvel ayının on ikinci gecesiydi. Milâdî 571 yılının bir seher vakti, annelerin en hayırlısı, en güzeli, nur sahibi Hz. Âmine, mütevazi bir evde, yaratılmışların en hayırlısını dünyaya getirdi. Allah Teâlâ ona ve ailesine sonsuz salât ve selâm eylesin.