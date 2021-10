Hicri takvimin 3. ayı olan Rebiülevvel Ayı 7 Ekim 2021'de başladı. Rebiülevvel Ayı 5 Kasım 2021'de sona erecek. Rebiülevvel ayıyla birlikte pek çok kişi Mevlid kandilinin ne zamana denk geleceğini araştırıyor. Peki, mevlid kandili ne zaman?

Mevlid kandili ne zaman hangi gün?

Hz. Muhammed (s.a.v) 'in doğduğu gece Müslümanlar tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanır. Kandil kelimesinde de, belli günlerde yakılan aydınlık anlamı mevcuttur. İkisini bir araya getirip de Mevlid Kandili dediğimizde, Resûlüllah (asv)'ın doğum gecesinde minarelerde yakılan kandiller hâtıra gelmektedir. Müslümanlar, her sene Rebiü'l-evvel ayının on ikinci gecesini dualarlar, hatimlerle, mevlid-i Şeriflerle ihta eder. Müslümanlar bu gecenin hürmetine, günahları için, alemin huzuru ve mutluluğu için, Müslümanların kurtuluşu için Rabbimiz'e dua ve niyazda bulunur.

2021 yılında Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek.

Mevlid kandilinde hangi ibadetler yapılır?

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Rebiülevvel ayının 12. gecesinde tesbih namazı kılınmalı ve Hatm-i Enbiyâ yapılmalı.

12. gece iki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak gerekir. İlk rekâtında Fatiha’dan sonra ” Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun” ikinci rekatında da “Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin” ayeti kerimeleri okunur.

Namaz tamamlandıktan sonra iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

Secde bittikten sonra, seccadede oturulurken 7 kez “Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh” okunur.