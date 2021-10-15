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İSLAM Mevlid kandili namazı nedir niyet nasıl getirilir?
İSLAM

Mevlid kandili namazı nedir niyet nasıl getirilir?

Mevlid kandili namazı nedir? Mevlid kandili 17 Ekin Pazar günü idrak edilecek. Kandil akşamını dualarla, ibadetlerle geçirmek isteyenler ise neler yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, Mevlid kandilinde hangi namaz kılınır?

Yeniakit Publisher
2021-10-15 15:37:00 -
Mevlid kandili namazı nedir niyet nasıl getirilir?

Mevlid kandili namazı | Rebiülevvel ayı 7 Ekim’de başladı. 17 Ekim Pazar günü mevlid kandili idrak edilecek. Peki, kandilde hangi namaz kılınır?

Mevlid kandili namazı nedir niyet nasıl getirilir?

Mevlid, doğum zamanı demektir. Hz. Muhammed (s.a.v) 'in doğduğu gece Müslümanlar tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanır. Kandil kelimesinde de, belli günlerde yakılan aydınlık anlamı mevcuttur. İkisini bir araya getirip de Mevlid Kandili dediğimizde, Resûlüllah (asv)'ın doğum gecesinde minarelerde yakılan kandiller hâtıra gelmektedir. Müslümanlar, her sene Rebiü'l-evvel ayının on ikinci gecesini dualarlar, hatimlerle, mevlid-i Şeriflerle ihta eder. Müslümanlar bu gecenin hürmetine, günahları için, alemin huzuru ve mutluluğu için, Müslümanların kurtuluşu için Rabbimiz'e dua ve niyazda bulunur. 2021 yılında Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek.

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz.

Mevlid kandili oruca nasıl niyet edilir?
Mevlid kandili oruca nasıl niyet edilir?

İSLAM

Mevlid kandili oruca nasıl niyet edilir?

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