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İSLAM Mevlid Kandili İstanbul'da idrak edildi! Camiler doldu taştı
İSLAM

Mevlid Kandili İstanbul'da idrak edildi! Camiler doldu taştı

Alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili, Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere İstanbul'da camilerde idrak edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 00:43:59 - 2021-10-18 00:43:58
Mevlid Kandili İstanbul'da idrak edildi! Camiler doldu taştı

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere camileri doldurdu.

Mevlid Kandili dolayısıyla Taksim Camisi'nde düzenlenen programa, İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

Program yatsı namazıyla sona erdi

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Camiler doldu taştı

Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan'ın da aralarında bulunduğu camilerde düzenlenen programlara ilgi gösterdi.
Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen kandil programına da yoğun katılım oldu.

 

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