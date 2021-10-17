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İSLAM Mevlid Kandili hangi ibadetler yapılır? Mevlid Kandili duası!
İSLAM

Mevlid Kandili hangi ibadetler yapılır? Mevlid Kandili duası!

İslam alemi, iki cihan güneşi, alemlere rahmet, kurtarıcı, uyarıcı olarak gönderilen, peygamberlerin sonuncusu, insün ve cinsün peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) doğum gününü dualarla, salavatlarda, rahmet ve ibadetle idrak ediyor. Allah Resülü Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 71 yılında, Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi dünyayı nurlandırdı. İşte bu kutlu, feyizli, mübarek geceye 'Mevlid Gecesi' denir. Peki kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler? Mevlid Kandilinde neler yapılır? Mevlid Kandili nasıl idrak edilir? Mevlid Kandili duası, namazı, zikri neler?

Yeniakit Publisher
2021-10-17 11:45:00 - 2021-10-17 11:47:30
Mevlid Kandili hangi ibadetler yapılır? Mevlid Kandili duası!

Mevlid Kandilinde neler yapılır? Mevlid anlamı, doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramıdır. Peki mevlid kandili hangi ibadetler yapılır? Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıldönümü olan mevlid kandili hangi ibadetler yapılır?

Kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler:

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle kılınmalı.

Mevlid Kandili yapılacak dualar

Mevlid Kandili Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği gündür. Bu gecenin rûhaniyetinden istifade etmek çok önemlidir. Mevlid Kandili’nde okunması tavsiye edilen dua ve yapılması gereken ibadetleri sizler için derledik. Bu mübarek Mevlid Kandili gecesinde rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

“(Ey Resûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?” (el-Furkân, 77)

Yine Rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir. Bir defasında Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v), sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Rasûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

“–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 64/3476)

 

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