0553 313 94 23

Mevlid Kandili bütün yurtta idrak edildi! Şefaat Ya Resulullah

1,5 milyar Mü’min, Peygamber Efendimiz’in dünyaya teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandili’ni huşu içerisinde idrak etti. Camileri dolduran 7’den 70’e bütün Müslümanlar, avuçlarını semaya açıp tevbe istiğfar ederken, Peygamber Efendimiz’den de şefaat dilediler.

20 Kasım 2018 Salı 10:22
Mevlid Kandili bütün yurtta idrak edildi! Şefaat Ya Resulullah

Bütün yurtta vatandaşlar, Hazreti Muhammed’in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid Kandili mesajında, “Aziz milletimizin ve âlem-i İslam’ın mevlid gecesini tebrik eder, Mevlid-i Nebi’nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederim” dedi.

O, Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği son Peygamber ve bütün insanlığın rehberidir” vurgusunu yapan Erbaş,  ahlaki değerleri ve erdemleri kaybeden insanlığın, O’nun gelişiyle tekrar hak, hukuk, merhamet, güzel ahlak gibi değerlerle buluştuğuna dikkat çekti. Cehaletin, zulmün hâkim olduğu, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir çağın, Muhammed Peygamberin gelişiyle, ilmin, adaletin, şefkatin aydınlığında, asr-ı saadete dönüştüğüne değinen Erbaş, açıklamasına şöyle devam etti:

Cahiliye girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar; onun peşinden giderek, kardeşliğin, ahde vefanın, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuşlardır.

Onun gelişiyle, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük inkişafı ve dönüşümü yaşanmıştır.

Rabbimiz onu bizlere, “şahit, müjdeleyici, uyarıcı” ve “dosdoğru yol üzere gönderilmiş bir elçi” olarak tanıtmaktadır. Kur’an-ı Kerim’e göre, Peygamber Efendimizi sevmek Allah’a itaatin ölçüsüdür ve O, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmaya iman edenler ve Allah’ı çokça zikredenler için en güzel örnektir.

Bilinmelidir ki, Hz. Peygamber’in sünneti, Kur’an’ın hayata dönüşmüş şeklidir. Kur’an’dan sonra İslam’ın ikinci temel kaynağıdır. Dolayısıyla O’nu göz ardı ederek İslam’ın anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir.

Mevlid-i Nebi, aynı zamanda Müslümanlar için bir tefekkür ve muhasebe iklimidir. Sözler, fiiller, idealler ve sorumluluklar dairesinde bütün bir hayatın, rahmet Peygamberinin hayatı ve sünneti ekseninde muhasebeye tâbî tutulmasıdır.

Gönüllerdeki peygamber aşkını, hayata Peygamber ahlakı, kulluk sorumluluğu ve ümmet bilinci olarak taşımaktır.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:22
  1. Hazreti Muhammed
  2. Mevlid Kandili
  3. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
  4. Mevlid-i Nebi
  5. Kur’an-ı Kerim
  6. Hz. Peygamber’in sünneti
  7. İslam

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya işbirliğini kıskandı! Türk akımı denizden çıktı
    1. Dünya işbirliğini kıskandı! Türk akımı..
    2. Belçika'da polise bıçaklı saldırı:..
    3. Nakil korkusunu yendi, sağlığına kavuştu
    4. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 535..
    5. PKK Irak'ta halka ateş açtı! Yaralılar..
    6. Şişli'de hırsızlık operasyonu
    7. Adalet Bakanı Gül: "Darbe suçundan 289..
    8. Diş hekimi adayları beyaz önlük giydi
    9. FETÖ'nün Peru sorumlusunun cezası..
    10. İTO, World Marketing Summit ile Philip..
    11. FETÖ'cü Memduh Boydak'ın eşine hapis..
    12. ALES temel soru kitapçığı ve cevap..
    13. FETÖ'ye ağır darbe! 14 kişi yakalandı
    14. Suudilerden flaş karar! G-20'ye..
    15. Benzinde 19 kuruş indirim yapıldı
    16. Perakende satışlar düştü, ciro arttı
    17. Adalet Bakanı, cezaevlerindeki tutuklu..
    18. Özbekistan'dan Türk ayakkabı..
    19. Devlet Bahçeli: Zulmedenler, ihanetten..
    20. İstanbul Havalimanı çekim ücretleri..
    Lüks sitede haşema skandalı
    Lüks sitede haşema skandalı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!