Mevlid Kandili bütün yurtta idrak edildi! Şefaat Ya Resulullah

Bütün yurtta vatandaşlar, Hazreti Muhammed’in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid Kandili mesajında, “Aziz milletimizin ve âlem-i İslam’ın mevlid gecesini tebrik eder, Mevlid-i Nebi’nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederim” dedi.

“O, Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği son Peygamber ve bütün insanlığın rehberidir” vurgusunu yapan Erbaş, ahlaki değerleri ve erdemleri kaybeden insanlığın, O’nun gelişiyle tekrar hak, hukuk, merhamet, güzel ahlak gibi değerlerle buluştuğuna dikkat çekti. Cehaletin, zulmün hâkim olduğu, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir çağın, Muhammed Peygamberin gelişiyle, ilmin, adaletin, şefkatin aydınlığında, asr-ı saadete dönüştüğüne değinen Erbaş, açıklamasına şöyle devam etti:

“Cahiliye girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar; onun peşinden giderek, kardeşliğin, ahde vefanın, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuşlardır.

Onun gelişiyle, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük inkişafı ve dönüşümü yaşanmıştır.

Rabbimiz onu bizlere, “şahit, müjdeleyici, uyarıcı” ve “dosdoğru yol üzere gönderilmiş bir elçi” olarak tanıtmaktadır. Kur’an-ı Kerim’e göre, Peygamber Efendimizi sevmek Allah’a itaatin ölçüsüdür ve O, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmaya iman edenler ve Allah’ı çokça zikredenler için en güzel örnektir.

Bilinmelidir ki, Hz. Peygamber’in sünneti, Kur’an’ın hayata dönüşmüş şeklidir. Kur’an’dan sonra İslam’ın ikinci temel kaynağıdır. Dolayısıyla O’nu göz ardı ederek İslam’ın anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir.

Mevlid-i Nebi, aynı zamanda Müslümanlar için bir tefekkür ve muhasebe iklimidir. Sözler, fiiller, idealler ve sorumluluklar dairesinde bütün bir hayatın, rahmet Peygamberinin hayatı ve sünneti ekseninde muhasebeye tâbî tutulmasıdır.

Gönüllerdeki peygamber aşkını, hayata Peygamber ahlakı, kulluk sorumluluğu ve ümmet bilinci olarak taşımaktır.”