Mevlevi tespihinin son ustaları

İmamesinde Mevlana’nın sikkesi bulunan tespihler, özellikle Hazreti Mevlana’yı ziyaret için Konya’ya gelen yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor. Ülkede bulunan ağaç koruklarından ya da yurt dışından getirilen kuka ve yılan ağacından el emeğiyle üretilen tespihler, büyük bir dikkat, işçilik ve sabır gerektiren yapım aşamasından geçiyor. Mesleğin son temsilcilerinden, Konya’daki 55 metrekarelik dükkanında 27 yıldır Mevlevi tespihi yapan 42 yaşındaki Hayati Gıvraklar, mesleğinin öncelikli gerekliliğinin sabır olduğunu söyledi. Mevlevi tespihlerinin fiyatlarının kullanılacak materyal ve ağaç türüne göre değişkenlik gösterdiğini ifade eden Gıvraklar, 99’luk bir el yapımı Mevlevi tespihinin en az 6 bin lira olduğunu bildirdi.