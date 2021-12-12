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Aktüel Mevlana, vuslatının 748. yılında KKTC’de anılıyor
Aktüel

Mevlana, vuslatının 748. yılında KKTC’de anılıyor

İslam’ın sevgi ve hoşgörü dünyasını anlatarak yeni bir medeniyet inşasına zemin hazırlayan Mevlana, vuslata erişinin 748. yıl dönümü kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) anılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 20:59:00 -
Mevlana, vuslatının 748. yılında KKTC’de anılıyor

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve Yakın Doğu Üniversitesi Rumi Çalışmaları Merkezi iş birliğinde, yüzyıllardır Anadolu coğrafyasından yükselen sesiyle insanlarını hoşgörüye, iyiliğe ve kardeşliğe davet eden Mevlana’yı anmak ve anlamak gayesiyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Mevlana’yı anma programlarının ilki, başkent Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının katılımlarıyla “Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema Töreni” başlığıyla düzenlenen açılış etkinliğinde, tasavvuf müziğinden örnekler sunuldu ve sema törenleri sergilendi. Yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin yer aldığı etkinlik yaklaşık 1 saat sürdü ve katılımcılara tasavvuf müziği zevki yaşattı.

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