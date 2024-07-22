MEVKA’dan imalat sanayine destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda TR-52 Konya-Karaman Bölgesi’nde çalışmalarını sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı, TR 52 Konya-Karaman Bölgesi’nde imalat sanayinde kurumsal, dijital ve yeşil dönüşümün sağlanması, yatırım ve istihdamı kolaylaştıran sürdürülebilir bir üretim ortamının oluşturulması amacıyla 2024 Yılı İmalat Sanayinde Dönüşüm Teknik Destek Programı ilan etti.

Konya-Karaman Bölgesi’ndeki imalatçı işletmeler, kooperatifler ile bu kurum ve kuruluşlarla ilgili faaliyet gösteren odalar ve derneklere yönelik olarak, imalat sanayiinde kurumsal dönüşümün sağlanması ve imalat sanayiinde ikiz (yeşil ve dijital) dönüşümün sağlanması olmak üzere iki ayrı öncelikte ilan edilen çağrı programının bütçesi ise 20 Milyon TL olarak belirlendi.

Kurum olarak ilan ettikleri çağrı programı ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, “Ajans olarak bizler bir yandan bölgemizde yer alan KOBİ’lere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak uyguladığımız mali destek programları ile paydaşlarımızın ulusal ve uluslararası rekabette daha güçlü olmalarını hedeflerken bir yandan da teknik destek mekanizmalarımız ile paydaşlarımızın yatırırım, istihdam ve ihracat gibi konularda alacakları kararlara ışık tutmaya çalışıyoruz. Ajansımız tarafından ilan edilen 2024 Yılı İmalat Sanayinde Dönüşüm Teknik Destek Programı ile de bölgemizde yer alan paydaşlarımızın kurumsal ve dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunmayı amaçladık. İki ayrı öncelikte ilan ettiğimiz çağrı programımızın ilk önceliği olan Kurumsal Dönüşümün Sağlanması başlığında; kurumsal yönetim danışmanlığı, izin, kalite ve sertifikasyon belgeleri ile ilgili başvuru süreçlerinin başlatılarak edinimlerinin kolaylaştırılması, yatırıma yönelik tam fizibilitelerin hazırlanması ile daha önce ihracat yapmamış olan imalatçı firmaların ihracat koçluğu faaliyetlerine yönelik uygun başvurular değerlendirilecektir. Kurumsal yapılanma, organizasyon yapısı ve iş tanımları, süreç tanımlama ve yönetimi, kurumsal performans yönetimi, yetkinlik bazlı bireysel performans yönetimi, oryantasyon ve işbaşı eğitim süreçleri, iç denetim ve otokontrol sistemi, kurum stratejik planı, konfigürasyon yönetimi vb. faaliyetler bu çerçevede destek kapsamına alınacaktır” dedi.

"Kalite belgelendirme süreçlerine yönelik projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir"

Dr. İhsan Bostancı, “Bunun yanı sıra Tesis Güvenlik Belgesi (MSB), Kişi Güvenlik Belgesi (MSB); Kuruluş İzin Belgesi, Kontrole Tabi Liste (KTL) çerçevede bulunan bir malzemenin üretimi için üretim izin belgesi, AQAP 2110 - Endüstriyel Kalite Teminatı Seviye Belgesi, AQAP 2210 - Yazılım Kalite Belgesi, AS9100 - Üreticiler ve Tedarikçiler Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi, Elektromanyetik Darbe Sızıntı Standardı - TEMPEST Uygunluk Belgesi ve kalite belgelendirme süreçlerine yönelik projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, savunma sanayinde çelik yelek, mühimmat vb. üretimi, medikal sektöründe elektronik cihazlar üretimi gibi konular ile test merkezleri ve OSB’lerde ortak kullanım alanlarına yönelik fizibilite raporlarının hazırlanmasına ve imalatçı işletmelere ihracat koçluğu danışmanlığı hizmetlerinin verilmesine yönelik başvurular ajansımızca desteklenecektir. Ajansımız tarafından bölgemizde yer alan KOBİ’lere yönelik olarak bir süredir verilmeye devam eden ihracat koçluğu danışmanlık hizmetinin ajansımız tarafından imzalanan protokol çerçevesinde yine ajansımız desteği ile Konya Ticaret Odası bünyesinde kurulan KTO Dış Ticaret Merkezi tarafından verileceğini de belirtmek istiyorum. Çağrı programımızın ikinci önceliği olan İmalat Sanayiinde İkiz (Yeşil ve Dijital) Dönüşümün Sağlanması başlığında ise araştırma, raporlama, fizibilite çalışmaları ile dijitalleşme, enerji etüdü, yeşil dönüşüm (temiz üretim, enerji verimliliği, karbon ayakizi) ve yalın üretim danışmanlığı faaliyetlerine yönelik uygun başvurular değerlendirilecektir. Yine bu çerçevede bölgede yeşil mutabakatın sağlanmasına yönelik raporlama ve fizibilite çalışmaları, TR52 Bölgesi ’Yeşil Dönüşümde Ekonomik Fırsatlar Raporu’ hazırlanması, TR52 Bölgesi’ndeki OSB’lere yönelik döngüsel ekonomi çerçevesinde fizibilite hazırlanması ve TR52 Bölgesi’nde halihazırda faal durumda olan OSB’lerde atık envanteri oluşturulmasına yönelik analiz, araştırma çalışmalarının hazırlanması gibi çalışmalar destek kapsamına alınacaktır. Bununla birlikte, Konya-Karaman Bölgesi’nin mevcut durumunun sınırda karbon düzenlemesi mekanizması, döngüsel ekonomi, temiz üretim (kaynak kullanımı, katı/sıvı atık, enerji tüketimi, su tüketimi, atıksu azaltım vb.) perspektifleri açısından belirlenmesine yönelik raporlama çalışmaları, döküm işletmelerinin atıklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite hazırlanması faaliyetleri öncelikli olarak desteklenecektir. Ayrıca, Avrupa Birliği’ne ihracat yapan imalatçı işletmelerin yeşil mutabakat çerçevesinde uyum kapasitesinin geliştirilmesi, firmalara özgü temiz üretim yol haritası, karbon ayak izi ve enerji etüdü raporlarının hazırlanmasına yönelik projeler ile yararlanıcılar için elektrik ve/veya doğal gaz kullanımlarındaki enerji kullanım hatalarının belirlenmesine yönelik rapor çalışmaları bu çerçevede değerlendirilecektir” şeklinde konuştu.

"Çağrı programımızın bölgemiz ve paydaşlarımız adına hayırlı olmasını diliyorum"

Projenin kapsama alanları hakkında bilgi veren Dr. İhsan Bostancı, “Bu çerçevede raporlama çalışmalarının, ajansımız tarafından imzalanan protokol çerçevesinde Konya Sanayi Odası ile yine destek almaya hak kazanacak firmalarımızın yeşil dönüşümlerinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin de ajansımız tarafından imzalanan protokol çerçevesinde TÜBİTAK Marmara Araştırmalar Merkezi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirileceğini özellikle belirtmek istiyorum. Bununla birlikte, daha önce yalın üretim faaliyeti yürütmüş imalatçı işletmelerin dijitalleşmelerine yönelik danışmanlık hizmetleri, yalın üretim danışmanlığı, otonom bakım, yerinde kalite, kayıp yönetimi vb. eğitimler ile T-Kart uygulama takibi, 5S uygulama planları, Kaizen planları vb. uygulamalar da teknik destek programımız çerçevesinde desteklenecektir. Ajansımız tarafından 20 Milyon TL kaynak ayrılan çağrı programımız için yılsonuna kadar başvurular alınacak olup, ayrıntılı bilgi ve başvuru belgelerine ajansımızın www.mevka.org.tr internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Ajans olarak, hazırladığımız raporlar, mali ve teknik destek programlarımız, danışmanlık hizmetlerimiz, işbirlikleri ve saha çalışmalarımız ile paydaşlarımızın üretim, yatırım, planlama, istihdam ve ihracat gibi ihtiyaç duydukları her alanda destek olmaya devam edeceğimizi ve bölgemizde yer alan paydaşlarımızdan proje başvuruları beklediğimizi özellikle ifade ederek, çağrı programımızın bölgemiz ve paydaşlarımız adına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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