  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Haysiyetsizliğin bu kadarına pes! Akit'teki yangına ilişkin ahlaksızlıkta yarışan CHP'li troller

İzmir güne siren sesleri ile uyandı!

Kripto para borsasını sarsacak gelişme: İflas etti, el koyuldu ama FTX, devasal satışa hazırlanıyor! İlginç yatırım stratejisi!

Türkiye'de dev rezerv! Resmen her yerden altın fışkıracak

Togg İtalya'da üretiliyor iddiasına Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan cevap

İsmail Saymaz, Togg'dan rahatsız oldu

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu Amerika'nın planıdır

Kuraklık alarmı paylaşımı: Afrika Boynuzu'nda 4,35 milyon insan yardıma muhtaç! Yaşamı tehdit ediyor

Karamollaoğlu tüm emekleri görmezden geldi: Yatırımların yüzde doksanı boşa gidiyor

Togg'dan T10X paylaşımı! Tarih netleşti
Ekonomi Mevduat zaman aşımı süresi uzatıldı
Ekonomi

Mevduat zaman aşımı süresi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-28 08:29:00 -
Mevduat zaman aşımı süresi uzatıldı

Kaharamanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşı korumak adına yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Son olarak Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zaman aşımına uğrayan tasarruflarla ilgili hak sahiplerine ek süre tanıdı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına göre, 2022 yılı itibariyle zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri veya mirasçıları için yeni bir düzenleme yapıldı.

Mevduat ve Katılım Fonu Yönetmeliği kapsamında, zaman aşımı süresi, 15 Haziran tarihinde dolan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar için başvuru süresi 15 Eylül tarihe kadar uzatıldı.

Hak sahipleri ve mirasçılar tarafından aranmayan 2022 yılına ilişkin tutarlar, faiz ve kar payları ile birlikte 30 Eylül tarihine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Merkez Bankası'ndaki veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplara devredilebilecek.

TMSF'den apar topar kaldırdı iddiaları hakkında açıklama: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'un yurt dışına çıkış yasağı
TMSF'den apar topar kaldırdı iddiaları hakkında açıklama: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'un yurt dışına çıkış yasağı

Gündem

TMSF'den apar topar kaldırdı iddiaları hakkında açıklama: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'un yurt dışına çıkış yasağı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Merkez Bankası rezervlerinde çok büyük artış sonrası bankacılık sektörünün mevduatı arttı! Milyar dolar...
Merkez Bankası rezervlerinde çok büyük artış sonrası bankacılık sektörünün mevduatı arttı! Milyar dolar...

Ekonomi

Merkez Bankası rezervlerinde çok büyük artış sonrası bankacılık sektörünün mevduatı arttı! Milyar dolar...

Kur korumalı mevduat hesaplarında yeni düzenleme
Kur korumalı mevduat hesaplarında yeni düzenleme

Ekonomi

Kur korumalı mevduat hesaplarında yeni düzenleme

Bu kez büyük bankalar! Yeni iddia, piyasa analizi: ABD mevduatlarından 126 milyar dolarlık çıkış
Bu kez büyük bankalar! Yeni iddia, piyasa analizi: ABD mevduatlarından 126 milyar dolarlık çıkış

Ekonomi

Bu kez büyük bankalar! Yeni iddia, piyasa analizi: ABD mevduatlarından 126 milyar dolarlık çıkış

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23