Mevduat zaman aşımı süresi uzatıldı
Kaharamanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşı korumak adına yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Son olarak Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zaman aşımına uğrayan tasarruflarla ilgili hak sahiplerine ek süre tanıdı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına göre, 2022 yılı itibariyle zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri veya mirasçıları için yeni bir düzenleme yapıldı.
Mevduat ve Katılım Fonu Yönetmeliği kapsamında, zaman aşımı süresi, 15 Haziran tarihinde dolan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar için başvuru süresi 15 Eylül tarihe kadar uzatıldı.
Hak sahipleri ve mirasçılar tarafından aranmayan 2022 yılına ilişkin tutarlar, faiz ve kar payları ile birlikte 30 Eylül tarihine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Merkez Bankası'ndaki veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplara devredilebilecek.
Gündem
TMSF'den apar topar kaldırdı iddiaları hakkında açıklama: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'un yurt dışına çıkış yasağı
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ekonomi
Merkez Bankası rezervlerinde çok büyük artış sonrası bankacılık sektörünün mevduatı arttı! Milyar dolar...