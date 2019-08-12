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MEÜ öğrencisi Demirkale’ye İtalya’dan En İyi Öğrenci Filmi ödülü

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencisi Makbule Tuba Demirkale, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından birincilik ödülüne layık görülen ‘Sessiz İnsanlar’ adlı kısa filmiyle İtalya’da da En İyi Öğrenci Filmi ödülünü aldı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:46
MEÜ öğrencisi Demirkale’ye İtalya’dan En İyi Öğrenci Filmi ödülü

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencisi Makbule Tuba Demirkale, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından birincilik ödülüne layık görülen ‘Sessiz İnsanlar’ adlı kısa filmiyle İtalya’da da En İyi Öğrenci Filmi ödülünü aldı.


MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Makbule Tuba Demirkale, Yapım-Yönetim dersi kapsamında gerçekleştirdiği ‘Sessiz İnsanlar’ adlı kısa film projesiyle önemli bir başarıya daha imza attı. İtalya’da düzenlenen Florence Film Awards Uluslararası Film Festivalinde Demirkale’nin eseri, En İyi Öğrenci Filmi ödülüne layık görüldü. 32 farklı ülkeden başvurunun olduğu yarışmada ödül alan kısa fimler, Florence at Scuola Cinema Immagina’da gösterilecek.


Üniversite öğrencisi Demirkale, daha önce de Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen 16. Geleceğin Sineması: Sinema Öğrencilerinin Kısa Film Projelerini Destekleme Yarışmasında 90 başvuru arasında senaryosuyla destek almaya hak kazanan 10 proje arasında yer almıştı. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ise 10 kısa film projesi arasında Demirkale’nin kısa filmi birincilik ödülüne değer bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:46
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