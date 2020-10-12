  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Metz, teknik direktörlüğe Frederic Antonetti'yi getirdi
Spor

Metz, teknik direktörlüğe Frederic Antonetti'yi getirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:55:15 -
Metz, teknik direktörlüğe Frederic Antonetti'yi getirdi

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Metz, Vincent Hognon'un yerine teknik direktörlük için Frederic Antonetti ile anlaşma sağladı.

Metz Kulübü, 59 yaşındaki Fransız teknik direktör Antonetti ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bastia, Saint-Etienne, Nice, Rennes, Lille gibi takımları çalıştıran Antonetti, 2018-2019 sezonunda Metz'de görev yapmış ve eşinin vefatının ardından teknik direktörlükten ayrılmıştı.

Bu sezon Vincent Hognon yönetiminde 6. haftası geride kalan Ligue 1'de 7 puan toplayan Metz, 15. sırada yer aldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Medya

Fatih Portakal yeni adresini açıkladı

FOX TV'den ayrılan haber spikeri Fatih Portakal, manipülasyon ve yalan haberlere Youtube kanalında devam edeceğini açıkladı.
12.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Ekonomist Kaan Sarıaydın yine uyardı: Sakın satmayın
Ekonomi

Ekonomist Kaan Sarıaydın yine uyardı: Sakın satmayın

Ekonomist ve stratejist Kaan Sarıaydın, altın alacaklara ve halihazırda toprağa bulunanlara kritik bir uyarı yaptı.
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay