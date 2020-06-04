Metropoll'den bomba anket! Başkan Erdoğan'a büyük destek
Metropoll’ün araştırmasına göre, halkın yüzde 50.8’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylıyor.
Metropoll Araştırma’nın Twitter hesabından yayınladığı ‘Türkiye’nin Nabzı Mayıs 2020’ anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50.8 oldu.
Erdoğan’ın ‘Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını’ onaylamayanların oranı ise yüzde 39.8. Soruya ‘Fikrim yok/cevap yok’ diyenlerin oranı da yüzde 9.4.
Araştırmaya göre AK Partililerin yüzde 85.6’sı Erdoğan’a onay verirken, MHP’lilerde bu oran 64.5, CHP’lilerde 28.3. İYİ Partililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek ise yüzde 11.8 olarak anket sonuçlarına yansıdı.