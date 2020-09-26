Metrolarda yasak kalmadı! Koronavirüse rağmen korkutan görüntü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye genelinde yayılmaya devam ediyor. Vaka sayıları son haftalarda tekrar yükselişe geçerken, yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği halen tartışılıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı.

Ancak İstanbul’da halen toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk dikkat çekiyor. Özellikle metrobüslerde yoğunluk devam ederken, metrolarda da sosyal mesafeye dikkat edilmediği ve virüse adeta davetiye çıkarıldığı görüldü.

Dün akşam saatlerinde Yenikapı - Kirazlı metrosunda çekilen görüntüler, metrolardaki tedirgin edici vaziyeti gözler önüne serdi.

Kirazlı metrosuna binen vatandaşlar, özellikle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki aktarmalar nedeniyle kendilerine adım atacak yer bulmakta zorlandı. DHA’nın haberine göre vatandaşlar, sefer sayılarının artırılmasını istedi.