Metrodaki diyalog gündemden düşmüyor! Sosyal medyada alay konusu oldular

Kılıçdaroğlu, sürücüsüz metroyla ilgili "Durma işi nasıl oluyor?" diye sorarken İmamoğlu "Otomatik kapı da var. Gelince açılıyor" cevabını verdi. Akşener ise 'Aynı Paris'teki gibi ha!' sözleriyle, Türkiye'de yıllardır var olan sistemle ilgili şaşkınlığını ortaya koyan bir tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun ilginç metro diyaloğu! 'Durma işi nasıl oluyor?'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da Dudullu-Bostancı Metro hattının açılışına katıldı. Tören sonrasında ise sosyal medyada da çok konuşulan diyaloglar ortaya çıktı.

'DURMA İŞİ NASIL OLUYOR?'

Metroyu test eden üçlü arasından Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun 'Bu sürücüsüz metro' sözlerinin ardından 'Durma işi nasıl oluyor?' diye sordu.

İmamoğlu bu kez 'Otomatik kapı da var. Gelince açılıyor.' dedi.

AKŞENER: AYNI PARİS'TEKİ GİBİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Türkiye'de yıllardır var olan sistemi Paris'e benzeterek 'Aynı Paris'teki gibi ha' diye şaşkın bir ifade takındı.

Metroda geçen diyaloglar sosyal medyada alay konusu oldu ve binlerce paylaşım yapıldı.