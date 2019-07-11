Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı

Bugün saat 13:30 sıralarında, Üsküdar metrosunda bir provokasyon yaşandı. Eşiyle yan yana oturmak isteyen başörtülü kadın, bir şahıstan yan koltuğa kaymasını rica etti. İddiaya göre yan koltuğa kayan şahsa, başörtülü kadın teşekkür etti. Ardından şahıs, kadına tepki göstererek metroda olay çıkardı. "Burası benim vatanım, Arap seviciler, laik Cumhuriyet burası. Boş yer varsa oturacak." diye bağıran provokatör, metrodaki vatandaşlara "Türk müsünüz?" diye sordu.

MAĞDUR KADINDAN AÇIKLAMA

Yaşanan olaydan sonra mağdur kadın gözyaşlarına boğularak "Ben gençlere üzüldüm. Huzuru bozdu. Ya oradaki gençlerin başına bir şey gelseydi, sinirlerim bozuldu" diye açıklama yaptı. Metrodaki vatandaşların tepki gösterdiği provokatör hakkında, yetkili mercilerin harekete geçmesi bekleniyor.