Kemalistlerin tacizine uğrayan vatandaşa videolu destek!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metronun içinde Kemalistler, 10.Yıl Marşı’nı okuyarak sarık ve cübbe giyinmiş bir vatandaşı özellikle kameraya alarak taciz etmişti. Azgın Kemalistlerin bu ahlaksızlığına sosyal medyada büyük tepki gelmişti.

Metroda ilahi söyledi

Olayın yankıları sürerken Tezcan Tüysüz adlı bir vatandaş "Besmelesiz çıkma yola, Kur'an sünnet bize kale" diye başlayan bir ilahiyi İstanbul metrosunda söylediği anları sosyal medyada paylaştı.

"Sofi kardeşime hediyem olsun"

Videoda, metroda bulunan kişilerin şaşkın olduğu görüldü. Tüysüz o anları "Metroda alay edilen sofi kardeşime hediye olsun" diye paylaştı.