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Gündem

Kemalistlerin tacizine uğrayan vatandaşa videolu destek!

Tezcan Tüysüz isimli bir vatandaş, metroda sarıklı ve cübbeli olduğu gerekçesiyle taciz edilen vatandaşa destek için metroda ilahi okuduğu anların videosunu paylaştı.

2019-11-01 13:47:00 - 2019-11-01 13:58:18

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metronun içinde Kemalistler, 10.Yıl Marşı’nı okuyarak sarık ve cübbe giyinmiş bir vatandaşı  özellikle kameraya alarak taciz etmişti. Azgın Kemalistlerin bu ahlaksızlığına sosyal medyada büyük tepki gelmişti.

Metroda ilahi söyledi

Olayın yankıları sürerken Tezcan Tüysüz adlı bir vatandaş "Besmelesiz çıkma yola, Kur'an sünnet bize kale" diye başlayan bir ilahiyi İstanbul metrosunda söylediği anları sosyal medyada paylaştı.

"Sofi kardeşime hediyem olsun"

Videoda, metroda bulunan kişilerin şaşkın olduğu görüldü. Tüysüz o anları "Metroda alay edilen sofi kardeşime hediye olsun" diye paylaştı.

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Yorumlar

Gel pisi pisi

Allahina kurban.
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necati

bravo kardeşimiz ii iş yapmış 
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