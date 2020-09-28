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Yaşam Metrobüste sigara içen yolcu böyle görüntülendi
Yaşam

Metrobüste sigara içen yolcu böyle görüntülendi

İstanbul'da Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde hareket eden metrobüste henüz kimliği belirlenemeyen bir yolcu sigara içti. Akıllara durgunluk veren olayda hiçbir yolcu, hem maske ihlali yapan hem de sigara içen vatandaşa tepki göstermedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:16:00 - 2020-09-28 16:19:05

İstanbul'da metrobüste maske ihalili de yapan bir yolcu sigara içti. Başka bir yolcu tarafından görüntülenen şahsın rahat hareketleri gözden kaçmazken kimsenin tepki göstermemesi dikkat çekti.

Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde seyir halindeki metrobüste bir yolcu tarafından çekilen görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü.

Metrobüste sigara içti

Körüklü metrobüsün ortasında oturan ve henüz kimliği belirlenemeyen yolcu, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti.

Rahat tavırlarıyla etrafındaki yolculara aldırmayan yolcunun, maske de takmadığı görüldü.

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