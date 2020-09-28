Metrobüste sigara içen yolcu böyle görüntülendi
İstanbul'da Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde hareket eden metrobüste henüz kimliği belirlenemeyen bir yolcu sigara içti. Akıllara durgunluk veren olayda hiçbir yolcu, hem maske ihlali yapan hem de sigara içen vatandaşa tepki göstermedi.
İstanbul'da metrobüste maske ihalili de yapan bir yolcu sigara içti. Başka bir yolcu tarafından görüntülenen şahsın rahat hareketleri gözden kaçmazken kimsenin tepki göstermemesi dikkat çekti.
Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde seyir halindeki metrobüste bir yolcu tarafından çekilen görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü.
Metrobüste sigara içti
Körüklü metrobüsün ortasında oturan ve henüz kimliği belirlenemeyen yolcu, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti.
Rahat tavırlarıyla etrafındaki yolculara aldırmayan yolcunun, maske de takmadığı görüldü.