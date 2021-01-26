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Gündem Metrobüslerde yeni dönem! Kod uygulaması artık tarih oldu
Gündem

Metrobüslerde yeni dönem! Kod uygulaması artık tarih oldu

İstanbul'da toplu taşımanın en önemli yükünü çeken metrobüslerde bugünden itibaren kod uygulamasına son verildi. Araçların ışıklı tabelalarında sadece gideceği yön yazıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 10:34:00 - 2021-01-26 10:42:09
Metrobüslerde yeni dönem! Kod uygulaması artık tarih oldu

İETT'nin aldığı karar ile metrobüslerin ışıklı tabelalarında 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine gideceği son istasyonun adı yazıldı.

Böylece bu hatlarda en fazla rağbet gören Avcılar-Söğütlüçeşme'yi simgeleyen 34AS ve Beylikdüzü ile Zincirlikuyu  arasındaki hatta kullanılan 34BZ kodları da artık tarihe karıştı.

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