Cevizlibağ’dan otobüsle Ayasofya’ya nasıl gidilir? 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Camii ibadete açılacak. Milyonlarca kişi Ayasofya’ya gidebilmek için yol tariflerini araştırmaya başladı. 24 Temmuz günü hem Sultanahmet Meydanı hem de Ayasofya’da koronavirüs salgını sebebiyle önemli tedbirler alınacak. Bu sebeple Sultanahmet tramvay durağı kapalı olacak. Muhtemelen tramvaylar Bağçılar-Beyazıt ve Sirkeci-Kabataş hattında hizmet verecek.

Metrobüsle Ayasofya’ya nasıl gidilir? | Beylikdüzü’nden Ayasofya’ya nasıl gidilir?

1.güzehgah:

Beylikdüzü tarafından Ayasofya’ya gidecek olanlar yol tarifi araştırmaya başladı. Beylikdüzü’nden gelenler Yenibosna metrobüs durağında inip M20 Yenibosna-Kazlıçeşme otobüsüne binebilir. Kazlıçeşme’den Marmaray’a binenler Sirkeci istasyonundan inip tramvay ile Sultanahmet’e geçebilir. Ancak 24 Temmuz’da Sultanahmet tramvay durağı kapalı olacak. Bu sebeple Sirkeci’den Sultanahmet’e yürümeniz gerekecek.

2.güzergah

Beylükdüzü tarafından metrobüse binenler Cevizlibağ’da araçtan inmeli. Ardından tramvay istasyonuna gidip Kabataş yönüne giden araca binmelisiniz. Ancak 24 Temmuz Cuma günü Sultanahmet’e tramvay gitmeyecek. Muhtemelen o gün Bağcılar-Beyazıt hattı olarak tramvaylar hizmet verecek. Bu sebeple tramvaydan Beyazıt’ta inip Sultanahmet’e kadar yürüyebilirsiniz.

3.güzergah

Beylikdüzü tarafından metrobüsle Cevizlibağ’a gelenler tramvay yerine otobüs hattını da kullanabilir. Cevizlibağ otobüs durağından 97 ya da 97B otobüslerine binerek Beyazıt’a gidebilirsiniz. Buradan da Sultanahmet’e tramvay çalışmayacağı için yürüyebilirsiniz.