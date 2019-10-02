Metrobüs krizinin sebebi oldu!

İstanbullular, son günlerde şehrin ana ulaşım hattı olan metrobüslere ulaşmak için uzun kuyruklarla karşı karşıya kalıyor. En çok yoğunluğun yaşandığı durakların başında gelen Altunizade’de oluşan tablonun arkasında, yönetim zafiyeti var.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve başlar başlamaz bir yandan işçi kıyımı yaparken bir yandan da İBB’nin kritik kadrolarında değişikliğe gitti.

Ancak bu durum beraberinde yönetim zafiyetine, ardından da hizmet aksamalarına neden oldu. Somut örneklerin başında, metrobüs duraklarındaki yoğunluk geliyor.

Planlamasız bir şekilde metro seferlerinde yapılan değişiklikler, metropolün ana ulaşım hattı metrobüste krize neden oldu.

Ön koordinasyon çalışması olmadan kararlar alındı

Üsküdar-Çekmeköy metro hatlarının sefer sıklığına yapılan müdahale, Altunizade metrobüs durağından patlak verdi. Metro-metrobüs arasında ön koordinasyon çalışması yapılmadan alınan karar, İstanbullular için çileye dönüştü. O noktada vatandaşlar 3 gündür işlerine, okullarına varmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Söz konusu krizin önüne geçilmemesi halinde, vatandaşların özel araçlarına yöneleceği ve bu durumun bölgede trafiğe olumsuz yansıyacağı öngörülüyor.

Şirket 3 aydır vekaleten yönetiliyor

Metro A.Ş’nin internet sitesindeki şemasında genel müdür kısmı boş. İBB’nin iştiraki olan şirket, 3 aydır vekaleten yürütülüyor.

Koordinasyon toplantıları yapılmıyor

Her hafta yapılması gereken ulaşım koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmiyor. Ulaşımla ilgili şirketlerin müdürleri, toplantı tarihine günler kala "Programdaki yoğunluk nedeniyle toplantı ileri bir tarihe ertelenmiştir” mesajıyla karşılaşıyor. Söz konusu ertelemelerde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şehir dışı ve ülke dışı gerçekleştirdiği gezilerin etkili olduğu değerlendiriliyor.