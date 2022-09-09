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Gündem Metrobüs kazasından sonra uzun insan ve araç kuyruğu!
Gündem

Metrobüs kazasından sonra uzun insan ve araç kuyruğu!

İstanbul'da yaşanan metrobüs kazasından sonra oluşan uzun insan ve araç kuyruğu otomobili ile seyir halindeki bir vatandaşın amatör cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 22:56:00 - 2022-09-09 23:06:02

İstanbul'da 2 metrobüsün kafa kafaya çarpışıp, toplam 4 aracın karıştığı korkunç kazada 42 vatandaş yaralandı.

Kazadan sonra saatler süren kaldırma çalışmaları sebebi ile metrobüs ulaşımı durduruldu.

Yaşanan çile amatör kamerada!

Araçlardan indirilen yolcular metrobüs güzergahı üzerinden otobüs duraklarına ulaşmak için yürüdü.

Uzun insan ve metrobüs kuyruğu, otomobili ile seyir halindeki bir vatandaş tarafından amatör kamera ile kaydedildi.

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