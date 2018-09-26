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Metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var

İstanbul'da, bir metrobüsün, önündeki metrobüse çarpması sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:08
Metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var

İstanbul'da, bir metrobüsün, önündeki metrobüse çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu'dan Avcılar yönüne seyreden bir metrobüs, Çağlayan Durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle aynı yöne giden başka bir metrobüse arkadan çarptı. 

7 YOLCU HAFİF YARALANDI

Yaralı vatandaşlardan 6'sı ambulansla hastaneye kaldırılırken, birine de olay yerinde müdahale edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, kazaya karışan metrobüsler kaldırıldı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 14:08
  1. İstanbul
  2. Zincirlikuyu
  3. metrobüs
  4. metrobüs kazası

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