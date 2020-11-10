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Yerel Metrobüs güzergahı! 11 Kasım Çarşamba günü metrobüs nereden geçecek?
Yerel

Metrobüs güzergahı! 11 Kasım Çarşamba günü metrobüs nereden geçecek?

Metrobüs güzergahı değişti mi? Metrobüs nereden geçecek? İstanbul Valiliğinde yapılan son dakika açıklamasına göre, 13-14-15 Kasım tarihlerinde yapılacak olan Formula 1 yarışı nedeniyle metrobüs güzergahının değişeceğini açıkladı. Peki metrobüs güzergahları neresi? Metrobüs nereden geçecek? İşte metrobüs güzergahı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:03:00 - 2020-11-10 12:04:19
Metrobüs güzergahı! 11 Kasım Çarşamba günü metrobüs nereden geçecek?

İstanbul Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Formula 1 yarışları çerçevesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Formula 1 yarışları için 9-10-11 Kasım günlerinde İstanbul'un çeşitli güzergahlarında çekimler nedeniyle bazı yollar, belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. 11 Kasım Çarşamba günü ise İstanbul’un ulaşımını için çok büyük öneme sahip metrobüs güzergahı da değişecek. 

11 Kasım Çarşamba günü metrobüs nereden geçecek?

Formula 1 yarışları kapsamda, 11 Kasım Çarşamba günü Metrobüs hattı saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. Metrobüs araçları, Söğütlüçeşme yönünde Zincirlikuyu'dan sonra Büyükdere Caddesi üzerinden FSM Köprüsü güzergâhına girecek. Kavacık, Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında Metrobüslere yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır'dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu'na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık'ta yolcu iniş ve binişleri yapılabilecek.

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