Metrobüs durağında insan seli
Zincirlikuyu metrobüs durağında akşam iş çıkış saatlerinde oluşan yoğunluk İstanbullulara zor anlar yaşattı.01 Ekim 2019 Salı 20:16
Zincirlikuyu metrobüs durağında akşam iş çıkış saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı. Durakta insan seli oluştu.
Zincirlikuyu metrobüs durağında akşam iş çıkış saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı.
Durakta oluşan insan seli vatandaşlara zor anlar yaşattı. Metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar üst geçitlerde ve metrobüs girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
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