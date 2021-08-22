Metro İstanbul’da makinist kıyafetleri yenilenecek
Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. bay makinist personeli için kışlık ve yazlık takım elbise alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre konuyla ilgili ihale 13.09.2021 tarih ve saat 10:00’da Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 , 34220 Esenler/İSTANBUL adresinde yer alan Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.
İhale kapsamında 600 adet kışlık bay takım elbise, 600 adet kışlık bay pantolon ile 1200 adet yazlık bay pantolon ve 1200 adet yazlık bay gömlek alımı yapılacak.
Kıyafetlerin, yüklenici tarafından teknik şartnamede belirtilen şartlar dahilinde alınan ölçüleri idare tarafından onaylanmasıyla imalata başlanacak olup 30 gün içinde sözleşme ve eklerine uygun olarak eksiksiz teslim edilecektir.
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