Metro İstanbul ve Cumhuriyet'e 'Ravza Kavakçı' cezası
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın kişisel verilerinin gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB iştiraki Metro İstanbul AŞ ile Cumhuriyet paçavrasına idari para cezası verdi.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın kişisel verilerinin gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul AŞ ile Cumhuriyet paçavrasına idari para cezası verdi.
Kan, KVKK'ya olan başvurusunu 2019 yılında yaptı. Cumhuriyet paçavrasında yer verilen haberler üzerine, kişisel verilerinin ihlal edildiğini öne süren Ravza Kavakçı Kan'ın başvurusunu inceleyen Kurul, haberdeki kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 28'inci maddesinin birinci fıkrasının "c" bendinde yer alan "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceği yönünde hüküm verdi.
Kurul, veri güvenliğine yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Cumhuriyet paçavrasını yayınlayan Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ'ye 30 bin lira idari para cezası kesti.
Kurul, aynı zamanda Metro İstanbul AŞ'nin de veri güvenliğine yönelik yükümlülükleri yerine getirmediği sonucuna vararak, söz konusu şirketi de 40 bin lira idari para cezasına çarptırdı.