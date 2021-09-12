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Yerel Metro inşaatında göçük! Ölü ve yaralı var
Yerel

Metro inşaatında göçük! Ölü ve yaralı var

Sancaktepe metro inşaatında göçük meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 15:13:00 -
Metro inşaatında göçük! Ölü ve yaralı var

Alınan bilgiye göre, İstanbul, Sancaktepe, Veysel Karani Mahallesi, Zaloğlu Rüstem Caddesi üzerinde yürütülen metro inşaatı sahasında dün meydana gelen göçükte 2 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkadaşları tarafından göçükten yaralı olarak kurtarılan işçiler Ömer E. ile İsmail Ö. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı işçilerden Ömer E. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İsmail Ö'nün tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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