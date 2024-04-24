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Gündem Metro arızasında 60 saat geride kaldı! Ekrem arızada kendi rekorunu tazeledi
Gündem

Metro arızasında 60 saat geride kaldı! Ekrem arızada kendi rekorunu tazeledi

Yeniakit Publisher
2024-04-24 22:16:00 - 2024-04-24 22:36:54

İş bilmez Ekrem İmamoğlu metro arızasında kendi rekorunu tazeledi.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda iki trenin "teması" ile pazartesi saat 06.00’da başlayan arıza 60 saati aşkın süredir devam ediyor.

Arıza yaşanan hattı kimler kullanıyor?

Edinilen bilgiye göre hat günde ortalama 311 bin yolcu taşıyor.

Marmaray ve metrobüs hattının yanı sıra Beykoz, Harem ve Kadıköy gibi bölgelerden Ümraniye'ye gitmek isteyenler de yoğunlukla bu hattı kullanıyor. Hat, Anadolu Yakası'ndaki ulaşımın sağlanmasında kilit role sahip durumda.

Yaşanan sorunun giderilememesi, bu hattı kullanan birçok vatandaşın evine, işine, okuluna ulaşımını zorlaştırdı.


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