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Aktüel Metro açamayan adam kendini Metroman yapmış! Güler misin, ağlar mısın?
Aktüel

Metro açamayan adam kendini Metroman yapmış! Güler misin, ağlar mısın?

Geldiği günden beri henüz metro hattı açmayı beceremeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metroya verdiği reklamda kendini "süper kahraman" olarak gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları İBB Başkanı'na tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 16:44:00 -
Metro açamayan adam kendini Metroman yapmış! Güler misin, ağlar mısın?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metroya verdiği reklamda kendini "süper kahraman" olarak gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları İBB Başkanı'na tepki gösterdi.
İmamoğlu kendini "süper kahraman" yaptı, sosyal medya yıkıldı: Metroman!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyada reklam oldu.

İmamoğlu'nun, metrodaki ekranlara verilen reklamlarda kendisini "süper kahraman" olarak gösterdiği görüldü.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, İBB Başkanı'nı eleştirdi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da İmamoğlu'na tepki gösterdi. Göksu, "Reklama 849 Milyon TL ayıran CHP’li İBB Başkanı, 3 yılın sonunda İstanbul’a 1 metre yeni metro yapamayınca PR ekibi çareyi yeni manipülasyonlarda bulmuş" ifadelerini kullandı.

 

 


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