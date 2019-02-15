Metris Cezaevi'nde panik! Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan Metris Cezaevi'nde yangın çıktı.15 Şubat 2019 Cuma 22:38
Metris Cezaevi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Cezaevine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Metris Cezaevi'nde akşam saat 21.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Cezaevine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Özel harekat polislerinin de cezaevine girdiği görülürken yangının çıkış sebebi hakkında henüz bilgi verilmedi.
YORUM YAZ