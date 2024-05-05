Metresler, şampanyalar, ezilen paralar… CHP seçimi pavyonda kutlamış!

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Dürüst, ilkeli, belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit, CHP’li belediyelerde dönen rezaletleri ifşa etmeyi sürdürüyor.

Gazetemizin yıllardır gündemden düşürmediği Ankara Yenimahalle Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığı her geçen gün daha rezil bir hal alıyor. 2021’de Akit Haber Müdürü Zekeriya Say’ın belgeleriyle ifşa ettiği haberde, belediyeyi arpalığa çeviren CHP’li yöneticilerin 300’den fazla akraba ve yakınını ballı koltuklara oturttuğu ortaya çıkarılmıştı. Yenimahalle’de şimdi de 31 Mart seçiminin ardından CHP’lilerin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını pavyonlarda yediği belirlendi.

Kamu parasını pavyonda ezdiler

CHP’li Yenimahalle Belediyesi’ne çöken Canpolatların, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından geceliği on binlerce liraya mâl olan pavyona eğlenceye gittiği belirlendi. Akit Haber Merkezi’ne ulaşan görüntülerde, Temizlik İşleri Müdürü Şerif Canpolat’ın arkada beyaz gömleğiyle oturup bira içtiği görüldü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şerif Canpolat’ın “metresi” göbek attı

Söz konusu görüntülerde, CHP’li Şerif Canpolat’ın dostu olduğu belirtilen kadın, kafayı çekip sigara içti, erkeklerin arasında göbek atıp ahlaksızlığın dibine vurdu.

Belediye personeli şampanya patlattı

Videoda siyah gömlekli şahsın şampanya patlattığı görüldü. Söz konusu adamın belediye personeli olduğu belirlendi.

1 ay önce taziye 1 ay sonra pavyon

Akit, 8 Nisan’da yayınladığı haberde, CHP’li Canpolatların Yenimahalle Belediyesi’ne nasıl çöktüğünü ifşa etmişti. Haberde, ölen bir kadının ardından belediyenin yayınladığı taziyede, üst düzey çalışan çok sayıda kişinin “Canpolat” soyadını taşıdığı vurgulanmıştı.

1 ay önce taziye yayınlayan Canpolatların, ölülerinin daha kırkı çıkmadan pavyona gidip seçim kutlaması yapması ayrıca dikkat çekti.

Belediyeye çöktüler

Yenimahalle Belediyesi’nde Canpolat ailesi saadeti sürerken, belediyenin en uç noktalarına kadar yakın akraba olan isimlerin çalışıyor olması, CHP belediyeciliğinin net bir örneği olarak göze çarpıyor. Zira Yenimahalle’de yalnızca Canpolatlar değil, birbiriyle akraba olan 300 isim olduğu biliniyor.

Aynı zamanda Akit’e ulaşan Yenimahalle Belediyesi’nden yetkili isimler, Canpolatların göründüğünden daha fazla belediyeye sızdığını, taziye mesajındaki isimlerin yanlış anlaşılmaması gerektiğini, bunun buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu vurguladı.

CHP’liler israfı sever!..

AK Partililerin kendi cebinden yediği karidesten israf algısı yürüten CHP’lilerin, kamu parasını pavyonda ezip israfın dibine vurması, kemalistlerin ikiyüzlü zihniyetini de bir kez daha gözler önüne serdi!..