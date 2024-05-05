  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Asgari ücrete ikinci zam yolda mı? İşte detaylar…

Meydanı boş buldular… Dansözü semazen yaptılar! Bu görüntüler ne zaman son bulacak?

Akaryakıtta tek fiyat dönemi başlıyor! Tarih belli oldu

Katil İsrail’e en ağır ve son darbe Türkiye’den! Gazze Batı’nın foyasını ortaya çıkardı

Yahudi yazar Naomi Klein İsrail için son noktayı koydu Bizi sahte bir putla kirlettiler, o putun adı..?

Rusya, Zelenskiy'i arananlar listesine ekledi! Ukrayna'dan çok sert tepki: Çaresizliğin kanıtı

5 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Batı'daki ifade özgürlüğü söylemi sahte

ABD’deki Michigan Üniversitesi'nde Filistin'e destek!

Bakan Tunç'tan 1 Mayıs provokatörleri açıklaması! Kaç kişi tutuklandı?
Siyaset Metresler, şampanyalar, ezilen paralar… CHP seçimi pavyonda kutlamış!
Siyaset

Metresler, şampanyalar, ezilen paralar… CHP seçimi pavyonda kutlamış!

Yeniakit Publisher
2024-05-05 13:07:00 -

Akit’in daha önce ifşa ettiği Yenimahalle Belediyesi’ndeki akraba rezaletinde yeni perde… Belediyeyi aile çiftliğine çeviren Canpolatların, seçimin ardından geceliği on binlerce liraya mâl olan pavyonda şampanya patlatıp göbek attığı ortaya çıktı. Akit Haber Merkezi’ne ulaşan skandal görüntülerde metreslerin dans ettiği, belediye personelinin şampanya patlattığı görüldü.

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Dürüst, ilkeli, belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit, CHP’li belediyelerde dönen rezaletleri ifşa etmeyi sürdürüyor.

Gazetemizin yıllardır gündemden düşürmediği Ankara Yenimahalle Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığı her geçen gün daha rezil bir hal alıyor. 2021’de Akit Haber Müdürü Zekeriya Say’ın belgeleriyle ifşa ettiği haberde, belediyeyi arpalığa çeviren CHP’li yöneticilerin 300’den fazla akraba ve yakınını ballı koltuklara oturttuğu ortaya çıkarılmıştı. Yenimahalle’de şimdi de 31 Mart seçiminin ardından CHP’lilerin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını pavyonlarda yediği belirlendi.

Kamu parasını pavyonda ezdiler

CHP’li Yenimahalle Belediyesi’ne çöken Canpolatların, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından geceliği on binlerce liraya mâl olan pavyona eğlenceye gittiği belirlendi. Akit Haber Merkezi’ne ulaşan görüntülerde, Temizlik İşleri Müdürü Şerif Canpolat’ın arkada beyaz gömleğiyle oturup bira içtiği görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şerif Canpolat’ın “metresi” göbek attı

Söz konusu görüntülerde, CHP’li Şerif Canpolat’ın dostu olduğu belirtilen kadın, kafayı çekip sigara içti, erkeklerin arasında göbek atıp ahlaksızlığın dibine vurdu.

Belediye personeli şampanya patlattı

Videoda siyah gömlekli şahsın şampanya patlattığı görüldü. Söz konusu adamın belediye personeli olduğu belirlendi.

1 ay önce taziye 1 ay sonra pavyon

Akit, 8 Nisan’da yayınladığı haberde, CHP’li Canpolatların Yenimahalle Belediyesi’ne nasıl çöktüğünü ifşa etmişti. Haberde, ölen bir kadının ardından belediyenin yayınladığı taziyede, üst düzey çalışan çok sayıda kişinin “Canpolat” soyadını taşıdığı vurgulanmıştı.

1 ay önce taziye yayınlayan Canpolatların, ölülerinin daha kırkı çıkmadan pavyona gidip seçim kutlaması yapması ayrıca dikkat çekti.

Belediyeye çöktüler

Yenimahalle Belediyesi’nde Canpolat ailesi saadeti sürerken, belediyenin en uç noktalarına kadar yakın akraba olan isimlerin çalışıyor olması, CHP belediyeciliğinin net bir örneği olarak göze çarpıyor. Zira Yenimahalle’de yalnızca Canpolatlar değil, birbiriyle akraba olan 300 isim olduğu biliniyor.

Aynı zamanda Akit’e ulaşan Yenimahalle Belediyesi’nden yetkili isimler, Canpolatların göründüğünden daha fazla belediyeye sızdığını, taziye mesajındaki isimlerin yanlış anlaşılmaması gerektiğini, bunun buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu vurguladı.

CHP’liler israfı sever!..

AK Partililerin kendi cebinden yediği karidesten israf algısı yürüten CHP’lilerin, kamu parasını pavyonda ezip israfın dibine vurması, kemalistlerin ikiyüzlü zihniyetini de bir kez daha gözler önüne serdi!..

Belediye değil akraba çiftliği
Belediye değil akraba çiftliği

Gündem

Belediye değil akraba çiftliği

CHP yine bildiğiniz gibi! Ölüm ilanıyla gelen "aile saadeti" ifşası
CHP yine bildiğiniz gibi! Ölüm ilanıyla gelen “aile saadeti” ifşası

Siyaset

CHP yine bildiğiniz gibi! Ölüm ilanıyla gelen “aile saadeti” ifşası

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23