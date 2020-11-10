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Gündem Metres hayatı yine şiddete dönüştü!
Gündem

Metres hayatı yine şiddete dönüştü!

Sosyete hayatı diye pazarlanan ve aynı evde nikahsız birlikte yaşamayı gençlere özendirmeye çalışan güruhtan yine malum haber geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 21:47:00 -
Metres hayatı yine şiddete dönüştü!

Oyuncu Sermiyan Midyat, birlikte yaşadığı metresi Sevcan Yaşar’ı darp ettiği için 8 yıla kadar hapsi istendi.

Oyuncu Sermiyan Midyat hakkında kendisi gibi oyuncu olan metresi Sevcan Yaşar’ı darp ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 3 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Sevcan Yaşar hakkında ise “kasten yaralama” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Oyuncu Sermiyan Midyat’ın nikahsız olarak birlikte yaşadığı oyuncu Sevcan Yaşar’ı darp ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar’ın arkadaş oldukları, aynı evde oturdukları, 16 Nisan’da Sermiyan Midyat’ın sebepsiz yere Sevcan Yaşar’a bağırarak küfür ve hakaret ettiği, devamında ise ‘bu evden gidemezsin’ şeklinde tehdit ettiği anlatıldı.

Yaşar’ın 4 Mayıs 2020 tarihinde ise evden ayrılmak için eşyalarını topladığı sırada Midyat’ın sinkaflı küfürler ettiği, ‘sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım sana. Aynı sektördeyiz, iş bulamayacaksın’ diyerek tehdit ettiği belirtilen iddianamede, ablasını arayan Sevcan Yaşar’a ‘bak ben seni evden döve döve nasıl çıkarıyorum’ diyerek tehditte bulunduğu kaydedildi.

‘Yerde sürükleyerek darp etti’ iddiası

Sermiyan Midyat’ın kapıya doğru yönelen Sercan Yaşar’ı yerde sürüklediği, sürüklerken de birçok kez tekme ve yumruk attığı, bu sırada genç kadının bağırarak komşularından yardım istediği, Yaşar’ın daha önceden polisleri araması üzerine polislerin geldiği anlatıldı.

‘Senin cesedin çıkacak buradan’ diyerek tehdit etmiş

Karakolda da Sermiyan Midyat’ın genç kadına yönelik ‘senin cesedin çıkacak buradan’ ve ‘benim adım Sermiyan Midyat, bu işin peşini bırakmayacağım, sizinle görüşeceğim, göreceksiniz’ diyerek tehditte bulunduğu vurgulandı. Olay tarihinde Sevcan Yaşar’ın da Sermiyan Midyat’ı basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı anlatıldı. İddianamede, müşteki şüpheli Sermiyan Midyat’ın “zincirleme hakaret”, “zincirleme tehdit” ve “kasten yaralama” suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer müşteki şüpheli Sevcan Yaşar’ın ise “kasten yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianameyi kabul eden Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılamaya önümüzdeki günlerde başlayacak.

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