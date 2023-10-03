Metrelerce yüksekten uçuruma düşüp hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yoldan çıkan otomobil uçuruma düştü. Sürücü hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı.
Kaza, Siverek-Adıyaman karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Y.K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma düştü. Hurdaya dönen otomobilden, iddiaya göre sürücü kendi imkanlarıyla yaralı çıkarak yardım istedi.
Ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alınırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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