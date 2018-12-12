THY- Euroleague
0553 313 94 23

Metrelerce takla attı, yaralı olarak kurtuldu

Kırıkkale'de kontrolden çıkarak metrelerce takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:35
Metrelerce takla attı, yaralı olarak kurtuldu

Kırıkkale’de otomobilin yoldan çıkarak metrelerce takla attığı kazadan sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Bozköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Bostancı idaresindeki 06 BGZ 861 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 50 metre kadar otomobil ile takla attı. Hurdaya dönen aracın içerisindeki sürücü kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:35
  1. Kırıkkale
  2. Trafik kazası
  3. korkunç kaza
  4. Metrelerce takla attı
  5. yaralı olarak kurtuldu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig Hakemleri Değerlendirme Semineri yapıldı
    1. Süper Lig Hakemleri Değerlendirme..
    2. Helâl kazanca teşvik eve saadet ve..
    3. El Bab'da patlama! Ölü ve yaralılar var
    4. Akhisarspor- Standard Liege maçına doğru
    5. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    6. Macaristan'da tartışmalı yasa kabul..
    7. FETÖ şüphelisi 22 jandarma görevlisi..
    8. Christian Bale: Trump'ı bozuntuya..
    9. Ses kısılmasını ciddiye almalısınız
    10. Yunanistan'ın olay yaratacak Türkiye..
    11. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    12. Davalık olduğu inşaatçının ofisine..
    13. Anti-Balaka silahlı grubunun eski..
    14. Mutfağımızdaki en büyük tehlike...
    15. Suriye sınırına tank ve fırtına obüs..
    16. Bakan Çavuşoğlu'ndan sürpriz görüşme
    17. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
    18. Türkiye geneli il ilçe CHP 2019..
    19. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan..
    20. Akkuyu NGS'nin kurulduğu Mersin'de..
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!